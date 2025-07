Aprono il fuoco sulla folla a un concerto rap 4 morti e 14 feriti a Chicago Gli spari dall’auto in corsa e il precedente del locale – I video

Una tragica esplosione di violenza ha scosso Chicago, trasformando una serata di festa in un incubo. Con quattro vite spezzate e molti feriti, l’evento solleva interrogativi sullo stato di sicurezza delle manifestazioni pubbliche e sulla minaccia di sparatorie improvvise. La comunità è sotto shock e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. È fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie e tutelare il nostro spazio pubblico.

Il rumore di un’auto che si avvicina, poi gli spari: uno, due, tre, venti. Alle 23 fuori dalla discoteca Artis, sulla West Avenue di Chicago, c’è un gruppetto di persone appena uscite dalla festa per il lancio dell’album della rapper locale Mello Buckzz. Scoppia il panico: urla, persone che si accasciano. Poi la macchina tira su i finestrini e sgomma via, lasciando a terra quattro morti e quattordici feriti. Non è chiaro chi abbia sparato, gli investigatori della polizia credono che i proiettili siano stati esplosi da più di un’arma. Stando ai media locali, tra le vittime – oltre a due donne – ci sarebbero il fidanzato 24enne e il migliore amico 25enne della rapper. 🔗 Leggi su Open.online

