Ue sui migranti la presidenza danese sposa il modello Albania Il quotidiano francese Les Echos incorona Meloni | Ha pragmatismo

La Danimarca abbraccia il modello albanese sulla gestione dei migranti, puntando su un approccio pragmatico e deciso. La presidenza danese si focalizza su argomenti cruciali come i Paesi sicuri e la direttiva rimpatri, sottolineando l’importanza di contenere i flussi irregolari per preservare la coesione europea. Un’impostazione che ha attirato l’attenzione internazionale, riconoscendo in Meloni un leader capace di affrontare con pragmatismo le sfide migratorie.

Modello Albania anche in Danimarca. “La migrazione irregolare per noi è un dossier importantissimo. Abbiamo sempre avuto una leadership politica in questo. Lavoreremo sul concetto di Paesi sicuri nell’ambito della direttiva rimpatri. Non possiamo ammettere che i flussi irregolari indeboliscano la coesione europea”, ha detto senza mezzi termini, oggi, facendo il punto stampa con alcune testate europee in occasione dell’inizio della presidenza danese, la ministra danese per gli Affari Ue Marie Bjerre. “Avremo un nuovo concetto di Paesi sicuri”, ha assicurato la ministra ribadendo che la Danimarca sostiene “i returns hub come il modello quelli frutto dell’accordo Italia-Albania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ue, sui migranti la presidenza danese sposa il modello Albania. Il quotidiano francese “Les Echos” incorona Meloni: “Ha pragmatismo”

In questa notizia si parla di: modello - albania - migranti - presidenza

Meloni domani a Tirana per rilanciare con Rama il modello Albania. La sinistra prepari il Maalox… - Domani Tirana ospiterà un vertice della Comunità politica europea con la partecipazione di 47 leader, tra cui Meloni e Rama, per discutere questioni cruciali come la guerra in Ucraina.

Nel mirino il modello Albania sui migranti Vai su Facebook

La presidente della Suprema corte replica agli attacchi del centrodestra dopo la relazione che bocciava il decreto Sicurezza. Intanto gli ermellini criticano anche il protocollo Italia-Albania sui migranti: "Dubbi di compatibilità con la Costituzione" Vai su X

Ue, sui migranti la presidenza danese sposa il modello Albania. Il quotidiano francese Les Echos incorona Meloni: Ha pragmatismo; Migranti, il fallimento del ‘modello Albania’ targato Meloni; Italiani a Guantanamo? Tajani: «Non accadrà , rimpatrieremo gli irregolari».

Orbán ordina, l’Ue esegue: modello Albania per i migranti, in arrivo l’ok dei 27 leader - HuffPost Italia - Orbán ordina, l’Ue esegue: modello Albania per i migranti, in arrivo l’ok dei 27 leader ... Come scrive huffingtonpost.it

L’Albania e le discussioni infinite tra partiti e magistratura - Sulla questione del centro per rimpatri è intervenuto un ufficio della Corte di Cassazione che ha dichiarato l’esistenza di incompatibilità con diverse norme europee e costituzionali ... Si legge su giornaledibrescia.it