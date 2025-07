Sicurezza in piazza XX Settembre a Bologna i carabinieri | la zona rossa funziona

A Bologna, la sicurezza in piazza XX Settembre si rafforza con i Carabinieri all’opera. L’attenzione è massima: controlli serrati, arresti mirati e una lotta decisa contro lo spaccio di droga, tutelando minori e anziani. Un impegno quotidiano per restituire alle piazze il loro ruolo di spazi di socialità e tranquillità. E proprio in queste ore, la città si prepara a vivere un momento di grande festa, consapevole dell’importanza di un ambiente sicuro.

Bologna, 3 luglio 2025 – Controlli intensificati e arresti incrementati. E fari puntati sullo spaccio di stupefacenti, alla tutela dei minori e degli anziani, così come il recupero delle piazze cittadine. Su questo si è concentrato in particolar modo l’operato dell’Arma dei carabinieri dall’inizio dell’anno a oggi. A raccontarlo è il comandante provinciale Ettore Bramato (video), a poche ore dal concerto della Fanfara dei Carabinieri in piazza XX Settembre, nell’ambito del progetto XXL Piazza Libera. Un’area considerata ‘ zona rossa ’, insieme con la Montagnola e la Bolognina, al centro delle cronache, vittima di degrado, delinquenza e insicurezza, su cui Confcommercio Ascom, Comune e forze dell’ordine stanno lavorando anche con strumenti di sicurezza integrata e attività intensificate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza in piazza XX Settembre a Bologna, i carabinieri: la zona rossa funziona

In questa notizia si parla di: bologna - carabinieri - sicurezza - piazza

A Bologna i carabinieri immobilizzano con il taser un cittadino straniero armato di forbici ed esplode la polemica per l’uso del dispositivo - A Bologna, un intervento dei carabinieri ha suscitato polemiche dopo che un cittadino straniero armato di forbici è stato immobilizzato con un taser.

SORPRESI IN AUTO DI NOTTE CON CRACK E COCAINA: ARRESTATI IN FLAGRANZA I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in via Lorenzo il Magnifico, a ridosso di Piazza Bologna, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino originario del Vai su Facebook

Sicurezza in piazza XX Settembre a Bologna, i carabinieri: la zona rossa funziona; Sicurezza: Lepore e Foti a confronto dopo l’aggressione con le forbici in Bolognina; Bologna, non c'è pace in Bolognina: «Ubriaco crea il panico al supermercato a aggredisce i carabinieri». Lepore chiede più agenti: «Come Milano e Roma».

Bologna, il comandante provinciale dei carabinieri Ettore Bramato e il punto sui controlli in piazza XX Settembre - Bologna, il comandante provinciale dei carabinieri Ettore Bramato e il punto sui controlli in piazza XX Settembre ... Si legge su msn.com

Bologna, Piazza dell’Unità: 27enne minaccia i passanti con forbici, fermato con il taser dai Carabinieri - MSN - Bologna, Piazza dell’Unità: 27enne minaccia i passanti con forbici, fermato con il taser dai Carabinieri. Segnala msn.com