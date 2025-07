Calcio in lutto muore a 28 anni la star del Liverpool Diogo Jota

Il mondo del calcio si ferma in lutto: a soli 28 anni, Diogo Jota, stella del Liverpool, perde la vita in un tragico incidente in Spagna, portando via con sé anche suo fratello André Silva. Un dolore che scuote il cuore dello sport e dei tifosi di tutto il mondo, lasciando un vuoto incolmabile. La sua breve ma intensa carriera sarà ricordata per sempre, mentre il silenzio improvviso ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Il mondo del calcio in lutto per la morte del calciatore 28enne Diogo Jota e di suo fratello André Silva in un incidente stradale in Spagna. L'auto su cui viaggiava l'attaccante portoghese del Liverpool, star del campionato inglese, secondo la Guardia Civil è uscita fuori strada poco dopo la mezzanotte nella provincia di Zamora, nel comune di Cernadilla. Il veicolo è poi andato in fiamme. Il Liverpool, dove giocava da cinque anni, si è detto "scioccato" per la "perdita inimmaginabile", offrendo "tutto il sostegno" alla famiglia e agli amici dei due giocatori. Anche il fratello era un calciatore professionista nella seconda divisione.

