Air France e KLM anche le compagnie di bandiera cedono al modello low cost | da settembre tariffa Basic senza bagaglio a mano

Air France e KLM, le compagnie di bandiera che un tempo incarnavano l’eccellenza del volo tradizionale, stanno subendo un radicale cambiamento: anche loro adottano il modello low cost con la tariffa “Basic”, senza bagaglio a mano incluso. Un segnale inequivocabile di come la rivoluzione dei prezzi abbia ormai coinvolto anche i giganti dell’aviazione civile. Un passo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo i viaggi aerei e il concetto di comfort a bordo.

Crolla uno degli ultimi pilastri dell’aviazione civile. Negli ultimi anni, con la conquista del mercato europeo a breve e medio raggio da parte delle compagnie low cost, i vettori tradizionali, le cosiddette compagnie di bandiera, hanno cercato di distinguersi puntando su comfort e servizi inclusi, come il bagaglio a mano sempre compreso nel prezzo del biglietto. Ma dal 9 settembre anche Air France e KLM introdurranno una nuova tariffa “Basic”, che consentirà di viaggiare su 12 destinazioni portando con sé solo una borsa piccola da sistemare sotto il sedile. Le destinazioni. Gli aeroporti individuati per questa prima fase di test della tariffa Basic saranno i due hub principali di Paris Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol, Helsinki, Tunisi, Atene, Vienna, Dublino, Stoccolma, Monaco, e Praga. 🔗 Leggi su Open.online

Arriva il bagaglio a mano a pagamento anche sulle compagnie di bandiera: l'annuncio di Air France-Klm - Una novità che scuote il panorama aereo: anche Air France-KLM adotterà il bagaglio a mano a pagamento, un cambiamento che susciterà sicuramente discussioni tra i viaggiatori.

