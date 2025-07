Sostenibilità | dal 9 all’11 luglio South Innovation Forum in Calabria ospiti Tajani e Gentiloni

Dal 9 all’11 luglio, la splendida Calabria diventa il palcoscenico di Global South Innovation, il forum internazionale dedicato alla sostenibilità e all’innovazione nel Sud globale. Ospiti d’eccezione come Tajani e Gentiloni, protagonisti di un dibattito stimolante presso l’Azienda Agricola Costantino di Maida, che promuove nuove idee per un futuro più verde e resiliente. Un evento imperdibile per chi crede nel potenziale del Sud e vuole fare la differenza.

Si terrà dal 9 all’11 luglio nell’Azienda Agricola Costantino a Maida (Catanzaro) la nuova edizione di Global South Innovation, il forum internazionale promosso da Entopan Smart Networks & Strategies in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Deloitte, Gruppo Ferraro, Tech4You, eFM, EBRAINS-Italy, Impatta. L’edizione di quest’anno, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Regione Calabria, ha per tema «Verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile: alla frontiera tra passato e futuro, umanesimo e innovazione nell’epoca delle grandi sfide di transizione». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sostenibilità: dal 9 all’11 luglio South Innovation Forum in Calabria, ospiti Tajani e Gentiloni

