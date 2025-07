Meloni | La sicurezza sul lavoro è una priorità di questo governo E cita Papa Francesco | È come l’aria che respiriamo video

Meloni ribadisce con fermezza che la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta di questo governo, sottolineando l'impegno concreto per la prevenzione e la tutela dei lavoratori. Durante la presentazione della Relazione annuale Inail 2024, la premier ha evidenziato le risorse stanziate per il 2025, pari a 1,2 miliardi di euro, dimostrando che proteggere la salute dei cittadini è una responsabilità condivisa, proprio come ci ricorda Papa Francesco.

«Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell’azione di questo governo». Giorgia Meloni lo ha ribadito in occasione della presentazione della Relazione annuale Inail 2024 sull’andamento di infortuni e malattie professionali. La premier, intervenuta con un videomessaggio, ha ricordato l’impegno dell’esecutivo sul tema, e in particolare su quello della prevenzione, per il quale per il 2025 sono state stanziate risorse per 1,2 miliardi di euro. «Aveva ragione Papa Francesco quando diceva che “la sicurezza sul lavoro è come l’aria che respiriamo: ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare, ed è sempre troppo tardi”», ha poi avvertito Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: «La sicurezza sul lavoro è una priorità di questo governo». E cita Papa Francesco: «È come l’aria che respiriamo» (video)

