Le crociate di Trump Stop all’anti-discriminazioni Cacciati 17 ispettori federali

Ottaviani Donald il Terribile. Sono passate meno di due settimane dal suo insediamento alla Casa Bianca, ma il presidente americano ha già iniziato a mantenere tutto quello che aveva promesso in campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda l’ambito dei diritti. Azioni con un grande ritorno mediatico e un costo non eccessivo. Migranti, aborto, inclusività sono finiti nel mirino del tycoon con provvedimenti studiati apposta e ai qualiaveva pensato da tempo. Due giorni fa sul sito della Casa Bianca era comparsa la foto di migranti ammanettati e incatenati che venivano scortati verso l’aereo che li avrebbe riportati nei loro luoghi d’origine. Ieri è arrivata la notizia che i primi espulsi hanno già raggiunto il Guatemala. Ma la giornata è stata accompagnata da due notizie non fanno esattamente onore alla tradizione democratica americana.