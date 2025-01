Lettera43.it - Il piano di Trump per «ripulire» Gaza: trasferire i palestinesi in Egitto e Giordania

Definendo«un cantiere di demolizione», Donald– durante una sessione di domande e risposte di 20 minuti con i giornalisti a bordo dell’Air Force One – ha affermato di avere unper «» la Striscia: il ‘progetto’ del presidente Usa prevede il trasferimento di buona parte degli abitanti dell’exclave palestinese ine altri Paesi arabi: «Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone», ha precisato, spiegando che la misura potrebbe essere «temporanea o a lungo termine».ha poi scritto su Truth: «Molte cose che sono state ordinate e pagate da Israele, ma che non sono state inviate da Joe Biden, sono ora in arrivo!». Alcuni media Usa riportano che il tycoon ha ordinato al Pentagono di revocare il blocco imposto dalla precedente amministrazione sulla fornitura di bombe da 2 mila libbre a Israele.