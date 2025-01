Lanazione.it - Guardia medica, caso aperto: "Frazioni e paesi isolati"

Servizio non abilitato. È quanto si sentono rispondere con un messaggio pre impostato i cittadini che risiedono tra Valdichiana e Valtiberina quando cercano di accedere al numero unico 116117 della. Per la Valdichiana sono in particolare i residenti delle aree cortonesi che ricadono nelledi Teverina e Mercatale, al confine con l’Umbria che telefonano da smartphone a subire questo disservizio mentre per l’area della Valtiberina ad essere interessati sono i comuni alcunedei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino. Le zone di confine cortonesi, per altro, già devono fare i conti con un problema che affonda radici lontane, ovvero quello della mancata copertura, a tratti addirittura inesistente, della linea mobile. Situazione più volte segnalata, ma mai risolta dal fornitore della linea.