Giustizia Toghe in rivolta

La protesta delledivampa come l’incendio della California. Da nord a sud, da est a ovest. Basta una parola, un evento ed ecco che la rabbia soffia come un vento impetuoso che non risparmia nessuno. A partire dal ministro della, Carlo Nordio, ex pm, accusato di intelligenza con il nemico e ispiratore di quella riforma costituzionale ritenuta mortifera perché separa per sempre le carriere di pm e giudici. Oltre che autore di espressioni che gettano benzina sul fuoco quando bolla i suoi ex colleghi come "superpoliziotti" che "esercitano un potere immenso senza alcuna responsabilità". Frasi che hanno spinto i consiglieri togati del Csm e il laico Roberto Romboli a chiedere l’apertura di una pratica a tutela dell’ordine giudiziario. Per questo motivo l’apertura dell’anno giudiziario 2025 non può che essere una resa dei conti tra il ministro che cinge d’assedio le mura dello status quo e i togati che cercano di resistere.