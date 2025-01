Thesocialpost.it - “Giorgia Meloni è brava, mentre Elly Schlein…”. Corrado Augias spiazza tutti così

Leggi su Thesocialpost.it

Una lunga carriera, la fede, la dieta per arrivare fino a 90 anni. Ma anche una riflessione sui tempi che corrono e sulle due leader politiche italiane,edSchlein. In occasione del suo compleanno,si è confessato alle pagine del Corriere della Sera. Chiarendo innanzitutto: «Mangio poco, bevo poco, faccio un po’ di ginnastica, il giusto. Il Dio del Catechismo è una favola per bambini. L’aldilà non esiste. Non mi fa paura la morte, ma il morire»Leggi anche: Il dramma di Marilena a soli 31 anni: un destino tragico, la sua vita spezzata«Il fascismo oggi può tornare? Io non ci credo – ha spiegato– Ma sono convinto che la democrazia, almeno per come l’abbiamo conosciuta dal 1945 a oggi, cambierà. Anzi, sta già cambiando, è già cambiata. Basta vedere gli Stati Uniti, il nostro principale alleato: nel duello inevitabile che prima o poi vedrà contrapposti i due amici di oggi, Donald Trump ed Elon Musk, sia che prevalga il primo sia che prevalga il secondo, questa trasformazione avverrà.