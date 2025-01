Ilfattoquotidiano.it - Dario Ballantini: “Ai night club tra le spogliarelliste imitavo Dario Fo, Paolo Conte o Ray Charles. Ma sotto i tavoli c’era attività frenetica, armeggiavano”

Congiunture astrali.“Sono nato lo stesso giorno, mese e anno di Marco Travaglio”Punti in comune con Travaglio?Credo la mania di perfezionismo.Lei, nel suo mondo, è celebre per il perfezionismo.Sui trucchi lo sono.Come imitatore è considerato un numero uno.Al massimo “portiere”.(pennella parole, trucchi, smorfie, analisi psicologiche – “sono fondamentali” – tempi comici. E opere d’arte. Imitatore e artista, questo è. Imitatore da quaranta e passa anni, una lunga gavetta nel curriculum, i riflettori di “Striscia la notizia” a consacrarlo. Ora è in tour teatrale con “Lo Spettacolo di- conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”, il 4 febbraio anche al teatro Brancaccio di Roma).I suoi primi palchi.Tante Feste de l’Unità e per quasi tutta la Toscana; (ci pensa) oltre al palco stavo spesso con mio padre dietro la bancarella dei libri; (cambia tono) aggiungo i