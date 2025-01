Basket Serie A | Virtus ko a Sassari Milano batte Trieste

Leggi su Sportface.it

LaBologna cade in casa di76-68. Per i sardi Brian Fobbs ed Eimantas Bendzius combinano 32 punti (16+16). Justin Bibbins ne aggiunge 12 e Miralem Halilovic va in doppia doppia con 10 punti e 12 rimbalzi. SpondaMarco Belinelli e Rayjon Tucker ne mettono 13 a testa. 12 punti per Alessandro Pajola e Mouhamet Diouf, ma arriva il secondo ko consecutivo per la squadra di Ivanovic, che resta al quarto posto solitario in classifica con 12 vittorie e 5 sconfitte.torna alla vittoria dopo cinque sconfitte in fila tra Europe Cup (Cholet, Bilbao) e campionato (Varese, Trapani, Napoli). Bologna tornerà in campo il 31 gennaio per la proibitiva trasferta di Eurolega con il Fenerbahce, che farà da prologo al match diA contro Venezia (02/02) e alla doppia sfida sempre di Eurolega con Partizan (05/02) e Paris (07/02).