Game-experience.it - Avowed: Obsidian parla della struttura del gioco, dell’Open World e della libertà per i giocatori

Entertainment ha condiviso nuove informazioni sulledi, nuovoambientato nell’universo di Eora che prometteed una grande personalizzazione.Con un’uscita prevista per il 18 febbraio 2025, il team di sviluppo di Microsoft ha rivelato su Xbox Wire che il titolo combina la tradizionale profondità narrativa che contraddistingue le loro opere con un design a “zone definite”, offrendo in questo modo aiun mondo denso e pieno di opportunità per plasmare la propria storia. Questo approccio mira a rendere ogni partita unica, con scelte che influiscono direttamente su personaggi, regioni e l’intera trama. Secondosi distingue per il suo equilibrio tra esplorazione e narrazione, visto che ogni zona del mondo è progettata per offrire esperienze dettagliate e scelte significative, senza disorientare iin un opendispersivo.