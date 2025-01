Ilgiorno.it - Autista di pullmann minacciato da minorenni

Rischiano la denuncia per minacce e interruzione di pubblico servizio. Un gruppetto di sei o sette ragazzi, con tutta probabilità, si è reso protagonista di un episodio che ha fatto scattare gli accertamenti della polizia locale per identificarli e accusarli delle ipotesi di reato, di rilevanza penale. Erano circa le 14 di venerdì e il bus di Autoguidovie della linea extraurbana Pavia-Landriano era da poco partito dall’autostazione di via Trieste quando il gruppetto ha iniziato a scorrazzare per il mezzo urlando e infastidendo gli altri passeggeri, tutti studenti che dopo le lezioni stavano rientrando verso casa. L’ha richiamato i ragazzi, avvisandoli che se non avessero smesso subito avrebbe fermato il mezzo e sarebbe sceso. A quel punto dal gruppetto di bulli è partita la minaccia: "Scendi che ti spacchiamo la faccia".