Anp | raid Israele a Jenin morta bambina

0.30 Il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese afferma che unadi due anni ènella zona di,in Cisgiordania,in seguito alle ferite alla testa riportate nel corso di undell'esercito israeliano. La notizia viene anche riportata dal quotidiano The Time of Israel che aggiunge:feriti 3 soldati dell'unità commando Egoz in una operazione antiterrorismo nella zona di. Uno dei militari è grave. Portavoce dell'Idf: "Le forze hanno sparato contro terroristi barricati in un edificio".