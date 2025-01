Movieplayer.it - Amici 24: maglia sospesa a Francesca, scatta la lite tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano

Leggi su Movieplayer.it

Una puntata di24 molto particolare, quella andata in onda su Canale 5 domenica 26 gennaio.si trova obbligata a sospendere unaa una sua ballerina. Nel corso di domenica 26 gennaio è andata in onda la nuova puntata di24 dove gli allievi di canto e di ballo si sono messi, di nuovo, alla prova tra gare e sfide. Nel corso del programma, però, si è creato uno spiacevole battibecco trae la maestra. Al centro della contesa c'èBosco e un compito assegnato che non è stato svolto al meglio delle possibilità.pernon ci sta Tutto è cominciato quando, ballerina seguita da, è stata chiamata dalla maestraper eseguire .