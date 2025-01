Abu Mazen parla con miliziano liberato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.45 La telefonata fra il presidente palestinese Abue il detenuto di alFatah Yasser Abu Bakr, rilasciato nello scambio con le soldatesse di israeliane, ha suscitato indignazione e sdegno in Israele. In un video diffuso ieri sera nei notiziari palestinesi si vede il presidente palestinese congratularsi per la scarcerazione con Abu Bakr. Originario di Jenin, Abu Bakr era stato condannato per un attentato compiuto a Netanya nel 2002, in cui era morta una bambina ed erano rimaste ferite 50 persone.