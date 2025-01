Zonawrestling.net - WWE/AEW: Malakai Black potrebbe apparire alla Royal Rumble?

Il PLEè ormai in dirittura d’arrivo e come ogni anno genera sempre aspettative riguardo ritorni a sorpresa durante imatches.L’anno scorso è stato Andrade a tornare in WWE dopo l’esperienza in AEW e quest’anno i fan si interrogano se anche la superstar uscentepossa ritornare in WWE partecipando al men’smatch.Ricapitoliamolascerà la AEWnaturale scadenza del contratto. È già stato fatto notare in TV che l’intenzione diè quella di non andare avanti con la compagnia di Jacksonville.La sua fazione, la House of, si sta preparando a continuare senza di lui, Julia Hart ha ricevuto una modificatheme song e Buddy Matthews e Brody King hanno registrato un nuovo soprannome. Peròcompare ancora nel roster sul sito ufficiale, provando che nonostante le sue intenzioni siano chiare e approvate, il wrestler sia al momento ancora sotto contratto.