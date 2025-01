Oasport.it - VIDEO Federica Brignone, la discesa dell’azzurra che vale la vittoria a Garmisch

Leggi su Oasport.it

vince per la seconda volta in carriera in Coppa del Mondo inlibera: l’azzurra si impone a-Partenkirchen, in Germania: la valdostana raggiunge così le 32 affermazioni sul circuito maggiore.L’affermazione odierna arriva con 0?01 di margine su Sofia Goggia, che viene ulteriormente staccata nella particolare classifica delle italiane più vincenti, scivolando a -6, restando a quota 26 successi. Gradino più basso del podio per l’elvetica Corinne Suter, terza a 0?19 dall’azzurra.I 32 successi diin Coppa del Mondo sono distribuiti tra gigante (14), superG (11), combinata alpina (5) e, appunto,(2), mentre le 26 vittorie di Sofia Goggia sono suddivise tra due specialità, ovvero(19) e superG (7).SORELLE D’ITALIA!e Goggia, doppietta epica nelladi: distacco di 1 centesimo!VINCE LADI