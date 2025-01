Vacs, oggi tutti in carrozza. Prima corsa e viaggio d’onore. Ora cantieri nel cuore dei viali

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 gennaio 2025 – Il gran giorno per laè arrivato. Certo, da programma iniziale questo giorno sarebbe dovuto cadere circa 10 mesi fa, precisamente a marzo 2024, quando era prevista la fine dei lavori e il via al pre-esercizio. Ma poco importa. Siriopercorrerà per lavolta con passeggeri a bordo il percorso che allaccia Fortezza, piazza della Libertà a piazza San Marco, dritto aldi Firenze. Il primocon le autorità sarà alle 15 (con ritrovo alle 14.30 alla fermata Parterre) e poiingrazie all’omaggio di Palazzo Vecchio: due settimane di tratta gratuita per i viaggiatori nel tratto compreso dalla fermata ‘Lavagnini-Fortezza’ alla fermata ‘San Marco Università’. Nuove tratte e fermate tram Al termine della cerimonia i tram entreranno in servizio e i passeggeri potranno viaggiare sull’intera tratta Peretola-San Marco.