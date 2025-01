Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, i convocati di Ranieri: dentro i nuovi e Cristante, out Hermoso

Leggi su Pronosticipremium.com

Si sta sviluppando in questo weekend di fine gennaio la 22ª giornata di campionato, con il turno dellache arriverà domenica 26, alle 15:00, contra la coriaceadi Runjaic, autrice fin qui di un buon percorso. Proprio alla Bluenergy Arena l’ultimo successo giallorosso in trasferta, esattamente 9 mesi fa, un parto che sta vivendo ancora la sua fase di travaglio. Al di là dei tabù da sfatare, la vittoria serve per riscattare l’opaca prestazione, con tanto di sconfitta, messa in scena ad Alkmaar in Europa League, per cercare una rimonta verso la zona Europa ancora proibitiva.Pochi minuti faha diramato la lista deiper la trasferta in terra friulana, e ci sono delle indicazioni molto importanti:anzitutto iacquisti, quei Gollini e Rensch pronti a dare il proprio contributo se già chiamati in causa, così come tornerà in panchina Bryan, proprio colui che decise con un colpo di testa quell’1-2 del 25 aprile 2024 sul campo dell’