Liberoquotidiano.it - "Treno di perturbazioni". Mario Giuliacci: pioggia e neve, una settimana choc

Leggi su Liberoquotidiano.it

diin arrivo in Italia nei prossimi giorni. Lo scrive il colonnellosul sito meteo.it, secondo cui ci attende un periodo piuttosto instabile. Da Nord a Sud, per almeno una, ci saranno solopraticamente tutti i giorni. Si inizia già nel fine, con una perturbazione atlantica che sabato 25 gennaio porterà i primi rovesci al Nordovest. Poi, domenica 26, il maltempo si estenderà su gran parte del Nord, ma anche in Toscana e Lazio, con nevicate sulle Alpi oltre 1200-1400 metri. Una seconda perturbazione atlantica, che sarà più intensa, transiterà invece fra lunedì 27 e martedì 28 gennaio, con piogge diffuse più che altro al Nord e poi anche su gran parte del Centro-Sud e delle Isole. La prossima, insomma, inizierà all'insegna del maltempo.