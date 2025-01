Thesocialpost.it - Tragedia in mare, barca si ribalta: morti due pescatori a bordo

Sabato mattina, unasi è consumata al largo dell’isola Rossa, nel nordovest della Sardegna, dove due persone hanno perso la vita dopo che la loro imzione da diporto, lunga 12 metri, si è capovolta. L’incidente è avvenuto davanti alla spiaggia di Marinedda, con l’ipotesi che la causa possa essere un urto contro le rocce.L’allarme e il soccorsoL’allarme è stato lanciato poco dopo le 12.30 da alcuni testimoni che, vedendo la scena da terra, hanno immediatamente contattato la centrale operativa del 118. Nonostante l’intervento tempestivo di alcuni sub, che si sono immersi per tentare di prestare soccorso, al loro arrivo non c’era più nulla da fare.I soccorsi e le indaginiNel frattempo, sono intervenuti sul posto l’elisoccorso, i vigili del fuoco (anche con un elicottero) e la capitaneria di Porto Torres, che ha preso il comando delle operazioni di recupero.