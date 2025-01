Thesocialpost.it - Tragedia a Chivasso: Nicolò, 9 anni, muore durante allenamento di basket

Leggi su Thesocialpost.it

TORRAZZA PIEMONTE – Un dramma ha colpito la comunità di Torrazza Piemonte eCazzamani, un bambino di soli 9, è deceduto questa mattina all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo aver accusato un maloreundi.L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 24 gennaio, nella palestra di una scuola elementare a, dovesi stava allenando con la Asd, società sportiva con cui giocava da circa quattro mesi. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto d’urgenza in ospedale, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Secondo una prima ipotesi, la causa del decesso sarebbe un’emorragia cerebrale, che non ha lasciato scampo al piccolo atleta.La società sportiva, profondamente scossa dall’accaduto, ha deciso di annullare tutte le gare previste per oggi e domani, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia.