Torna sulle spiagge il Mare D’inverno | appuntamento anche a Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 gennaio 2025- La manifestazione giunta alla 34^ edizione, vedrà, dalle 9.30, coinvolti i volontari e i cittadinididi Tarquinia, Civitavecchia, Terracina e Fondi. Sarà presente all’iniziativa l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.Un’evento sostenuto dalla Regione Lazio e sotto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Consiglio Nazionale dei Giovani e in collaborazione con la Guardia Costiera e le associazioni dei territori coinvolti. Il programma prevede una pulizia straordinaria delle, ma non solo: i volontari si occuperannodi un monitoraggio delle forme di inquinamento, con un censimento dei rifiuti raccolti. I dati verranno successivamente inviati al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Lazio e alle amministrazioni locali, insieme a proposte concrete per ridurre i rifiuti che finiscono in