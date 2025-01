Quotidiano.net - Sundance 2025: Sophie Hyde presenta 'Jimpa' con Olivia Colman e John Lithgow

Dopo Good Luck To You, Leo Grande (arrivato in Italia con il titolo Il piacere è tutto mio), su un'insegnante sessantenne vedova (Emma Thompson) che dopo un matrimonio non proprio appassionato, decide di esplorare il sesso con un giovane gigolo (Daryl McCormack) che aveva debuttato proprio alnel 2022,torna al festival con una storia molto legata direttamente alla sua famiglia,to nella giornata d'apertura dell'edizione del festival. Protagonisti un'altra Premio Oscar britannica,insieme ae la vera figlia della regista, la 19enne Aud Mason-. "Mio padre, Jim, dettoè stato una grande ispirazione per questo film - ha spiegato sul palco della regista australiana, accompagnata dagli interpreti - è sicuramente il mio film più personale, il film che più ci appartiene come famiglia.