Sport in tv oggi (sabato 25 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

25ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sulla riccazione degliinvernali: spiccano la discesa femminile a Garmisch, la discesa maschile a Kitzbuehel, le sprint di sci di fondo in Engadina, l’inseguimento femminile e la staffetta maschile di biathlon ad Anterselva, il PGS di snowboard a Rogla, lo speed skating a Calgary, ma anche bob, slittino, salto con gli sci, sci alpinismo.L’Italia affronterà la Svizzera ai Mondiali di pallamano, mentre a Bologna si disputeranno le semifinali della Coppa Italia di volley maschile (Trento-Civitanova e Perugia-Verona). Agli Australian Open andranno in scena la finale del singolare femminile e la finale di doppio maschile, mentre il ciclismo ci terrà compagnia con il Tour Down Under,minori in Spagna e la Coppa del Mondo di ciclocross.