Thesocialpost.it - Sara Piffer, le ultime parole della ciclista travolta e uccisa al padre: «Noi stiamo attenti, speriamo lo siano anche gli altri»

Leggi su Thesocialpost.it

aveva 19 anni e una vita davanti. Amava il ciclismo, lo praticava con passione. Ogni pedalata era un passo verso il futuro, un sogno da costruire. Venerdì mattina ha lasciato casa con il fratello Christian per allenarsi sulle stradePiana Rotaliana. Prima di partire, ha detto al papà Lorenzo: “Noisemprelogli”.che oggi suonano come un triste presagio.Leggi: Eddy Merckx ricoverato in ospedale dopo caduta in bicicletta: il Cannibale operato all’ancaUn sorpasso azzardato, la fine di un sognoI due fratelli erano partiti da Palù di Giovo, il paese dei campioni, terra di ciclisti. Hanno percorso salite e discese, sfidando il freddo di gennaio. Su via Cesare Battisti, vicino Mezzocorona, il destino li aspettava. Un’auto, una Volkswagen guidata da un uomo di 70 anni, ha tentato un sorpasso.