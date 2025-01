Romadailynews.it - Roma: al via corteo a sostegno causa palestinese tra slogan e cori contro Israele

E’ partito da pochi minuti ildei movimenti adellache sfilera’ oggi ada da piazza Vittorio Emanuele per raggiungere largo Corrado Ricci, dopo aver attraversato via dello Statuto, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour. Secondo gli organizzatori, al momento, sono presenti in piazza circa 600 manifestanti. Diversi ie gliurlati dalla folla, anche in lingua araba, tra bandiere della Palestina e manifestanti che indossano la kefiah.“Gerusalemme aeterna caput Palestinae”, si legge su un cartello. “Giornata della memoria, fuori i genocidi dalla storia”, recita invece uno striscione bianco con le scritte rosse, nere e verdi che richiamano la bandiera.Fumogeni degli stessi colori sono stati accesi dai dimostranti mentre su un manifesto c’e’ l’immagine del ministro italiano della Difesa, Guido Crosetto, imbrattata con mani dipinte dalla vernice rossa che richiama il sangue: il testo recita “Guerrafondaio”.