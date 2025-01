Oasport.it - Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria nella discesa di Garmisch? Padrona della classifica dei premi

ha vinto lalibera die ha conquistato la quintastagionaleCoppa del Mondo di sci alpino. Dopo la sorprendente uscita durante la seconda manche del gigante di Kronplatz, quando si trovava al comando a metà gara, l’azzurra ha ruggito in maniera perentoriavelocità pura sulle nevi tedesche e ha messo la firma sulla seconda affermazione in carriera in questa specialità dopo quella ottenuta un paio di settimane fa a St. Anton. Nel suo tabellino di questa annata agonistica vanno annoverate anche le affermazioni nel superG di Cortina d’Ampezzo e nei giganti di Soelden e Semmering.La fuoriclasse valdostana ci ha ormai preso gusto anche inlibera, dove non era mai riuscita a primeggiare in carriera prima delle gioie ottenute in un gennaio sempre più meraviglioso.