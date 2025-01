Purtroppo non ce l’ha fatta Lorenzo muore dopo giorni di agonia | la serata con gli amici poi la tragedia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico incidente stradale è costato la vita aGrignani, un ragazzo di 16 anni residente ad Airuno. Il giovane è deceduto nella notte tra venerdì e sabato presso l’ospedale di Lecco, poche oreil suo ricovero a seguito di un grave schianto.era alla guida della sua moto, una Beta RR 50 da motard, molto popolare tra i giovani. Il giovane stava percorrendo la ex Statale 36 in direzione sud, verso Milano, quando si è scontrato con un SUV Nissan Qashqai. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 58 anni, che sembrerebbe stesse effettuando una svolta a sinistra per entrare in una strada laterale. L’urto è stato violentissimo, scagliandoe la sua moto a diversi metri di distanza, mentre frammenti di metallo si spargevano ovunque.Leggi anche: Italia in lutto, se ne va una donna speciale: “Addio, Claudia”MortoGrignani, 16enne coinvolto nell’incidente in moto a OlginateSul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori dell’automedica di Areu, insieme ai Volontari del soccorso di Calolziocorte e ai membri della Croce Rossa di Galbiate.