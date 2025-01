Pd Livorno | Momento storico porto e infrastrutture con Darsena Europa

Leggi su Corrieretoscano.it

– Pd: “con”Pd, punto sulla situazione infrastrutturale del territorio e priorità che riguardano ile l’intero sistema di collegamenti stradali, ferroviari e logistici dellacosta durante la direzione dem. Presenti con il segretario territoriale Alessandro Franchi il segretario Pd Toscana Emiliano Fossi, il sindaco diLuca Salvetti, il consigliere regionale Francesco Gazzetti.Come spiega Alessandro Franchi, “e il suostanno vivendo un, con l’avvio ormai prossimo delle opere a mare per la realizzazione della. Un progetto fondamentale per il futuro economico e occupazionale del, che abbiamo sostenuto in tutta la sua evoluzione e il cui valore strategico trova conferma anche nell’interesse che recentemente MSC, insieme a due importanti realtà imprenditoriali livornesi (Gruppo Neri e Lorenzini), hanno manifestato per la realizzazione della”“La manifestazione di interesse di privati di importanza mondiale – su cui dovrà essere attivata dall’Autorità di Sistema Portuale una procedura trasparente che garantisca l’evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente – conferma la visione politica e amministrativa che il Partito Democratico ha sostenuto con forza negli anni in tutte le sedi politiche e istituzionali, anche quando era l’unico a rivendicarne l’importanza dai banchi dell’opposizione in Consiglio Comunale, nel 2015.