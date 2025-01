Inter-news.it - Palacios-Monza, arriva la svolta: accordo con l’Inter! Ultimo step – Sky

verso ilcon. Il giocatore argentino presto potrebbe aggregarsi alla squadra di Salvatore Bocchetti, spostandosi solamente di qualche chilometro.LA SITUAZIONE –un’accelerata delsul fronte Tomas. Dopo le parole di ieri di Adriano Galliani e anche quelle dell’agente del difensore, raccolte dalla nostra redazione, sta perre l’affondo finale del club brianzolo che ha deciso di puntare le sue fiches proprio sul ragazzoto in estate aldall’Independiente Rivadavia. A confermarlo anche l’esperto di mercato per Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Il giocatore potrebbe trasferirsi in prestito, perchécrede in lui, ma in questa stagione non potrà avere lo spazio a Milano per giocare. Definito anche il momento della chiusura dell’operazione.