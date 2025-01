Liberoquotidiano.it - "Non possiamo permetterci 5 anni di Trump!": sfondone-Schlein, piovono sfottò | Guarda

Gaffe servita per Elly. Parlando di cambiamento climatico, la leader del Partito democratico ha commentato il discorso di Donald: "Abbiamo sentito il suo discorso di insediamento grondante di slogan della campagna elettorale. Il pianeta non si può permettere 5dicon queste premesse. È vero è stato democraticamente eletto, ma c'è chi non ha potuto votare: la nuove generazioni che ci chiederanno il conto". Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che la dem non si sia resa conto del grave strafalcione: negli Stati Uniti la carica del presidente dura quattroe non cinque. A farglielo notare ci ha pensato Lino Ricchiuti. In un post su X il vice responsabile nazionale Imprese e mondi produttivi di Fratelli d'Italia ironizza così: ": 'il pianeta non si può permettere 5di'.