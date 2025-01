Calciomercato.it - Napoli ha fretta, non solo Garnacho e Adeyemi: spunta un nuovo sondaggio | CM.IT

Il direttore sportivo azzurro è alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia:su un altro attaccante in Premier LeagueKvaratskhelia ha lasciato uno slot vuoto pesante da colmare. Per fortuna ora c’è David Neres su cui Antonio Conte fa affidamento, ma la rosa è da aggiustare e Giovanni Manna lo sa benissimo. Nelle ultime ore ha cercato di accelerare pere poi, nel frattempo sonda anche un’altra pista e lavora lontano dai riflettori.Antonio Conte, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itSia chiaro, l’obiettivo primario degli azzurri resta l’esterno del Manchester United. Perilè disposto ad arrivare a circa cinquanta milioni di euro, ma i Red Devils stanno tirando il prezzo e sperano di guadagnarci di più dalla cessione, per risolvere i problemi finanziari.