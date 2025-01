Musica, iniziative speciali per i 50 anni di "Ufo Robot Goldrake"

Leggi su Ildenaro.it

“Si trasforma in un razzo missile/ con circuiti di mille valvole/ tra le stelle sprinta e va/ mangia libri di cibernetica/ insalate di matematica/ e a giocar su Marte va/ lui respira nell’aria cosmica/ è un miracolo di elettronica/ ma un cuore umano ha/ ma chi è? ma chi è?/ UfoUfo”. Dal 24 gennaio, a 50dall’uscita in Italia dell’iconica serie d’animazione Ufo, è disponibile la ristampa in edizione limitata e vinile azzurro ghiaccio con le sigle italiane riproposte in versione originale con audio completamente rimasterizzato. Le musiche eccezionali di musicisti come Vince Tempera, Fabio Concato, Ares Tavolazzi, Massimo Luce e Julius Farmer, solo per citarne alcuni, furono tra i singoli più venduti nel 1978 e sono rimasti impressi nella memoria di intere generazioni.