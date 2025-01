Lanazione.it - Muore schiacciato da un albero nell’azienda di famiglia. Massimiliano Pecorini, chi era la vittima

Roccastrada (Grosseto), 25 gennaio 2025 – Tragedia nelle campagne di Roccastrada,, 56 anni, è rimastodalla pianta che stava abbattendo. L’gli è cascato addosso e per l’uomo non c’è stato niente da fare.si trovava nella macchia e inutili sono stati i soccorsi sanitari giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente. All’arrivo di Pegaso e della Misericordia di Roccastrada per il 56enne non c’era ormai più nulla da fare, il violento impatto con l’gli è stato fatale. Sul posto, oltre i sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri. L’caduto lo ha ucciso mentre si trovava all’interno di una proprietà di, nella giornata di ieri. Il pm come da prassi ha disposto il sequestro della salma e i carabinieri stanno verificando a quale titolo l’uomo stesse svolgendo quel lavoro.