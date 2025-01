L’ultima di Angelo Duro la pagina bianca sul Corriere della Sera | Non ho bisogno di fare pubblicità al film E al cinema è sempre primo

Leggi su Open.online

Poca, tanto passaparola e ancor più biglietti venduti., comico irriverente, ex Iena, che faprovocazione e dell’antipatia rivendicata il suo registro, è alda inizio gennaio con il suo, Io sono la fine del mondo. A scriverlo con lui, come sceneggiatore c’è quel Gennaro Nunziante che con Checco Zalone ha ottenuto un successo di pubblico clamoroso con Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado?. Un campione del box office, per questo non stupisce che ildisiada tre settimane al botteghino. Ciò che stupisce di più è la strategia usata dalla produzione. Nessuna intervista o quasi, nessuna campagna sulla carta stampata. Solo attività social, sui profili dell’attore protagonista, passaparola, cartellonistica. Si pone da outsider pur essendo perfettamente all’interno del mondo dello spettacolo italiano, potendo vantare 6 anni di tv con Le Iene, gli spettacoli nei teatri, il libro per Mondadori e il monologo al Festival di Sanremo 2023, terminato in mutande e con il dito medio al pubblico.