Tvplay.it - Lascia il Milan e si trasferisce a Londra, 18 milioni nelle casse rossonere

Leggi su Tvplay.it

Ore roventi in casa. Si lavora in entrata ma non solo, l’obiettivo è rinforzare la rosa il prima possibile.Manca ormai poco più di una settimana alla fine del calciomercato e ilè una delle squadre più attive, almeno sulla carta. Il club rossonero ha cambiato tecnico da poco e il club vuole provare ad accontentare le richieste di Sergio Conceicao, acquistando dove serve il prima possibile.ile si, 18(Lapresse) TvPlayUna delle priorità resta senza dubbio il centravanti visto che sia l’allenatore che i tifosi desiderano il ‘classico numero 9’ che insacchi dentro la porta, un giocatore abile a insaccare la palla e il profilo cercato è quello del messicano del Feyenoord Santiago Gimenez, protagonista anche nell’ultimo turno dai Champions League.