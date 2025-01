Ilfattoquotidiano.it - La protesta delle toghe contro il governo: da Milano a Napoli in migliaia abbandonano l’anno giudiziario. E torna il grido “resistere, resistere”

Se servirà a fermare il progetto delè ancora impossibile da dire. Ma intanto la prima grandedei magistratila separazionecarriere ha raggiunto il suo scopo: non passare inosservata. In tutte e 26 le sedi di Corte d’Appello italiane – da Torino a Palermo, da, da Roma a Reggio Calabria – giudici e pubblici ministeri hanno risposto in massa alla mobilitazione lanciata dall’Associazione nazionale magistrati per contestare la riforma costituzionale firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, appena approvata in prima lettura alla Camera. E hanno abbandonato, sfilando in modo composto, le cerimonie di inaugurazione delal momento in cui ha preso la parola il rappresentante dell’esecutivo (video), lasciando le aule semivuote: una prova generale di compattezza in vista dell’appuntamento più importante, lo sciopero dalle udienze deliberato per il 27 febbraio.