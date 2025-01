Terzotemponapoli.com - Il Napoli Basket vince a Treviso! 78-90 ed aggancia la zona salvezza

Green è folletto imprendibile,meritatamente e nettamente.78-90 il punteggio finaleGrande prestazione delche sbancacon il punteggio di 78-90 raccogliendo così il primo meritato successo in campionato in trasferta e prosegue la sua corsa verso la.Come riporta pianeta.com: la Nutribullet ci mette più energia, Olisevicius è un martello pneumatico e in campo si vede anche se Harrison e Mascolo sono eccessivamente su di giri. Gli uomini di Valli sembrano capire come si sviluppa il gioco, fermano Olisevicius e si appoggiano su Totè che pure non ha vita facile con l’esplosivo Caroline. Nella ripresa poi per i partenopei Green e Pangos sono in grande crescita, dall’altra parte Bowman e Mazzola riescono a incidere ma sono gli ospiti a dettare i ritmi che gli sono più congeniali.