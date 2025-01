Ilgiorno.it - I parcheggi in centro storico. Piazza Cambiaghi riapre alle auto ma con un taglio di cento posti

Il tanto atteso verdetto è arrivato. Intorneranno ia strisce blu. Alla fine le istanze di residenti e commercianti sono state ascoltate dall’Amministrazione comunale che, dopo una lunga valutazione, ha deciso di riproporre il servizio da febbraio, ma con due modifiche: non più 200 stalli ma poco più di 100, e un accesso regolato da sbarra. Quest’ultima sarà posta su via Colombo, appena prima del confine della Ztl che inizia dal civico 9, spostato in questo punto giusto settimana scorsa, a circa una cinquantina di metri più avanti. Modifiche a parte, torneranno dunque le funzioni che l’area ha sempre avuto, dopo che già lo scorso 21 dicembre è tornata a ospitare i mercati del giovedì e del sabato, subito dopo i lavori di riqualificazione della pavimentazione durati da giugno a dicembre.