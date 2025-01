Ilfattoquotidiano.it - “Ho ricevuto minacce e umiliazioni dopo la nomination agli Oscar solo perché sono trans”: lo sfogo di Karla Sofía Gascón, star del film “Emilia Pérez”

È passata alla storia del cinema di Hollywood per essere la prima donnacandidata. Ma questo primato ha creato non pochi problemi a, co-protagonista del” che haun totale di 13. Ilracconta la storia di un narcotrafficante che intraprende un percorso diizione.L’attrice spagnola ha confessato di averla suaper Migliore Attrice alla 97esima edizione deglitra “insulti,”. Lo riporta la stampa spagnola. “C’è una lotta di persone, retrograde o con scarsa capacità mentale, checontro la libertà e il rispetto, l’affetto, l’amore e una società giusta ed egualitaria“, ha denunciato l’attrice, specificando che gli insulti arrivano soprattutto dai social media.“Per il momento non mi importa, chiedo a ciascuno di quelli chequi di dimostrarmi in modo attendibile che nonuna donna e un’attrice che meriti questo riconoscimento”, ha aggiunto.