Grazie per il disagio

Chiusura incrocio Via Malvasia/Via Veneto a Bologna: anche per questo lavoro, la lungimiranza, la programmazione e la praticità del Comune, lasciano il tempo che trovano! Mi sono trovato giorni fa in via Saffi direzione centro, tutto era un serpentone, fermo, di veicoli ed autobus che partiva dall'ospedale Maggiore ed arrivava ai viali di circonvallazione. Una strada importante ed intasata. Senza tener conto di smog, rumore e tanto altro. Attraversamenti pedonali, ovviamente saltati.anche per questo. Davide Rocchetta