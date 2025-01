Dilei.it - Giada Desideri, la malattia della figlia e i problemi col cibo: “Sono ingrassata 25 chili”

Leggi su Dilei.it

Dopo dieci anni di assenza dal piccolo schermo,torna in tv: una scelta prima voluta e poi subita, che ha portato a tante conseguenze nella sua vita. Ne ha parlato in un’intervista in cui si è raccontata a cuore aperto, parlando deicol(“mirifugiata nelper alleviare il dolore”) esua secondogenita, per la quale non esiste una cura.torna in tv dopo dieci anni d’assenzapassati dieci anni dalla sua ultima apparizione in tv e oggitorna sul piccolo schermo nella soap di Rai 3 Un posto al sole ma anche nella serie I misteri del Bargello con Fabio Testi, ispirata ai romanzi storici di Mauro Neri e ambientata nella Trento del 1700.La lontananza dai riflettori è stata una scelta consapevole: “Quandonati i miei figli ho deciso di fermarmi per seguirli”, ha raccontato al settimanale Nuovo.