Galliani incassa il via libera dall’Inter | c’è la data della firma | CM IT

Il Monza spinge e si avvicina a un colpo: chiusura dell’operazione prevista la prossima settimana Adrianonon molla e va a caccia dell’impresa salvezza con il suo Monza. Il Ceo brianzolo aveva annunciato rinforzi per la squadra di mister Bocchetti e qualcosa si muove a Monzello anche in entrata.Adriano(LaPresse) – Calciomercato.itIl Monza la scorsa settimana aveva annunciato l’arrivo del baby serbo Lekovic in difesa, mentre questa mattina ha ufficializzato l’ingaggio a titolo temporaneo fino a giugno dal Bologna del centrocampista Urbanski.però lavora ad altri colpi e ieri a margine dell’assemblea di Lega a Milano aveva confermato i discorsi con l’Inter per Tomas Palacios. Il Monza è in forte pressing sul giovane difensore argentino, che nella stagione in corso ha collezionato soltanto 26 minuti.