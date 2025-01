Inter-news.it - Frattesi dal 1? in Lecce-Inter? Due indizi più una constatazione – CdS

Davideè ai blocchi di partenza pronto a scattare per un posto da titolare con l’. Domani alle 18 contro ilci potrebbe essere spazio dal 1? minuto.PRONTO – Davideè pronto a ritagliarsi la scena nel prossimo match al Via del Mare, quello tra. Ci sono tutti i presupposti perché parta tra gli 11 titolari. La scelta finale ovviamente sarà del mister Inzaghi, ma alcunici possono aiutare a capire di più se questa possibilità possa concretizzarsi o meno. Il primo fra tutti è chedovrebbe essere recuperato. Si aspetterà la rifinitura di oggi per avere la certezza al 100% del suo impiego. Un altroo è che Nicolò Barella è sceso in campo dal 1? nelle ultime 8 gare disputate dall’. L’ex Cagliari è dal 19 dicembre che non riposa, data che coincide con l’ultima gara da titolare perin Coppa Italia.