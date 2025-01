Quotidiano.net - Forza nuova e nazionalisti europei si radunano a Roma: allarme apologia. Questura prende misure

, 25 gennaio 2025 – Le autorità si preparano al raduno dei, alla qualerà parte anche, in programma per domani alle 11. Inizialmente l’evento di Alliance for peace and freedom (Apf) si sarebbe dovuto tenere in un albergo in zona Castro Pretorio, che ha tuttavia ritirato ieri la disponibilità a seguito di un guasto nella sala congressi. Appuntamento dunque allasede di, nel quartiere Tuscolano, a poca distanza dalla storica sede del Movimento sociale italiano di via Acca Larenzia. Roberto Fiore ieri. in piazza Prampolini, all’angolo con Vittorio Veneto, insieme ad un bodyguard: la conferenza prevista al Bar Duomo è stata spostata per ordine pubblico “Dopo aver preso atto dell'organizzazione di una riunione di esponenti died altre compagini estremistiche europee – fa sapere ladi– ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non sussistendo presupposti di legge idonei ad intervenire sulle modalità di svolgimento della riunione in luogo privato, è stato adottato un provvedimento teso ad evitare che, nelle fasi di afflusso e deflusso, si tengano comportamenti apologetici in violazione delle normative vigenti o offensive del sentimento della memoria”.